Emirados Árabes Unidos condenam ataque a comboio humanitário do Programa Mundial de Alimentos no Sudão

ABU DHABI, 22 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque a um comboio humanitário do Programa Mundial de Alimentos (PMA) em Mellit, no Norte de Darfur, no Sudão, classificando o ato como uma flagrante violação do direito humanitário internacional e ressaltando a importância de proteger a segurança dos civis, bem como do pessoal humanitário e de ajuda.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a necessidade de que as duas partes em conflito no Sudão cumpram a Declaração de Jidá, a fim de proteger os civis e garantir a entrega segura e sem restrições da assistência humanitária.

O ministério também destacou a importância de priorizar os interesses do povo sudanês e de protegê-lo das consequências devastadoras do conflito. Além disso, a pasta reiterou a posição firme dos Emirados Árabes Unidos ao defender um cessar-fogo imediato, a facilitação do acesso humanitário urgente e sem impedimentos e o apoio aos esforços regionais e internacionais voltados para o fim da guerra civil e para o atendimento das aspirações do povo sudanês por paz e estabilidade.