Emirates retorna como companhia aérea oficial do US Open pelo 14º ano consecutivo

DUBAI, 22 de agosto de 2025 (WAM) — A Emirates anunciou seu retorno como companhia aérea oficial do torneio de Grand Slam US Open pelo 14º ano consecutivo, reforçando seu compromisso com o tênis de nível mundial e com a oferta de experiências excepcionais para os fãs.

Neste ano, a companhia vai aprimorar as experiências dos torcedores dentro e fora das quadras com serviços de hospitalidade premium, ativações interativas, cardápios e opções de entretenimento a bordo especialmente selecionados, além de ações comunitárias por meio da iniciativa “Force for Good”, da Emirates.