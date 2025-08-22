Emirados Árabes Unidos realizam 78º lançamento aéreo de ajuda sobre a Faixa de Gaza

GAZA, 22 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos conduziram o 78º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da Operação Pássaros da Bondade, em cooperação com a Jordânia e com a participação da Alemanha e da França.

O carregamento incluiu quantidades de suprimentos alimentares essenciais, preparados com o apoio de instituições e organizações beneficentes dos Emirados, para atender às necessidades da população diante das graves condições humanitárias na Faixa de Gaza.

Com a conclusão deste lançamento, o total de ajuda entregue por via aérea no âmbito da operação ultrapassa 4.044 toneladas de alimentos e outros itens essenciais, reafirmando o compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos com o apoio ao povo palestino.

Essas iniciativas evidenciam o papel de destaque dos Emirados Árabes Unidos nos esforços internacionais de assistência, mobilizando a cooperação regional e global e reforçando a postura solidária do país para aliviar o sofrimento das populações afetadas por crises.