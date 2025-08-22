Equipe de resgate dos Emirados Árabes Unidos continua a conter incêndios florestais na Albânia

TIRANA, 22 de agosto de 2025 (WAM) — A equipe de resgate dos Emirados Árabes Unidos prossegue com operações avançadas para extinguir os incêndios florestais que atingem várias áreas da Albânia. Até o momento, a equipe realizou 21 missões especializadas com o uso de dois helicópteros Black Hawk.

As operações incluíram 419 lançamentos precisos de água sobre os focos de incêndio, totalizando mais de 737 mil quilos de água, o que contribuiu de forma significativa para conter as chamas e limitar sua propagação.

Esses esforços acontecem apesar dos grandes desafios enfrentados no terreno, como temperaturas extremamente elevadas e a geografia acidentada das áreas afetadas. As ações estão sendo realizadas em estreita cooperação e coordenação contínua com as autoridades competentes da Albânia.

A equipe iniciou a missão na região da floresta de Gramsh e arredores, em cumprimento às diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para apoiar a Albânia no combate aos incêndios.

As reuniões de coordenação seguem ocorrendo entre a equipe dos Emirados e os oficiais albaneses para desenvolver os planos operacionais necessários, acelerar o ritmo das operações de combate ao fogo e manter o monitoramento constante das áreas onde as chamas foram extintas, a fim de evitar novos focos.