Emirados Árabes Unidos condenam atentados terroristas na Colômbia

ABU DHABI, 22 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais fortes os atentados terroristas ocorridos em várias regiões da Colômbia, que resultaram na morte e ferimentos de dezenas de civis e agentes de segurança.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a firme condenação dos Emirados Árabes Unidos a esses atos criminosos e seu repúdio permanente a todas as formas de violência e terrorismo que visam minar a segurança e a estabilidade.

O ministério expressou suas mais sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo da Colômbia, e desejou plena recuperação a todos os feridos.