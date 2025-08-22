Emirados Árabes Unidos condenam expansão de assentamentos israelenses e escalada militar em Gaza

ABU DHABI, 22 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o novo plano de assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada e as operações militares em larga escala em curso na Faixa de Gaza.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou que essas práticas representam graves violações do direito internacional e das resoluções pertinentes das Nações Unidas, prejudicando seriamente os esforços regionais e internacionais para alcançar uma paz justa e abrangente e para estabelecer um Estado palestino independente. O ministério também alertou para as consequências catastróficas da continuidade da agressão, incluindo o agravamento do sofrimento humanitário e as ameaças à segurança e à estabilidade regionais.

Os Emirados Árabes Unidos renovaram o apelo pelo fim imediato da expansão dos assentamentos e das operações militares, exortando a comunidade internacional a assumir suas responsabilidades para encerrar essas violações e a trabalhar em prol de um processo político credível que leve a uma paz justa, abrangente e duradoura, com base na legitimidade internacional.