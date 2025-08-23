Identidade nacional e inteligência artificial marcam ano letivo 2025–2026 nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — O setor educacional global passa por uma transformação significativa à medida que a inteligência artificial (IA) se torna parte integrante dos currículos escolares.

A partir do ano letivo de 2025–2026, as escolas públicas dos Emirados Árabes Unidos vão incluir a inteligência artificial como disciplina formal em todas as séries, do jardim de infância ao 12º ano.

A iniciativa tem como objetivo preparar os alunos para compreender os princípios da IA e aplicá-los no dia a dia, alinhando-se à visão dos Emirados Árabes Unidos de formar gerações capazes de enfrentar as rápidas mudanças globais e desenvolver soluções inovadoras.

Segundo o Ministério da Educação, cerca de 1.000 professores vão ministrar o novo currículo de IA em diferentes etapas de ensino, garantindo cobertura integral para todos os níveis. O programa foi estruturado em sete áreas-chave: conceitos fundamentais, dados e algoritmos, uso de softwares, consciência ética, aplicações práticas, inovação e design de projetos, além de políticas e engajamento comunitário.

O conteúdo será adaptado às necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária, com aprendizado progressivo e competências construídas gradualmente. Com essa medida, os Emirados Árabes Unidos se colocam entre as nações pioneiras do mundo ao incorporar a inteligência artificial como disciplina específica no ensino escolar.

Em nível internacional, diversos países também avançam na introdução do ensino de IA, seja por meio de disciplinas exclusivas ou integrando o conteúdo a matérias existentes.

O novo ano letivo começa oficialmente na segunda-feira, 25 de agosto de 2025, em todas as escolas do país, trazendo atualizações que reforçam os esforços nacionais para consolidar um sistema educacional moderno e inovador, alinhado às prioridades estratégicas e à competitividade global dos Emirados.

Paralelamente, o início do ano letivo também marca a implementação de diretrizes obrigatórias para o ensino de árabe, educação islâmica e conceitos sociais na educação infantil de escolas privadas. O objetivo é transmitir valores nacionais desde os primeiros anos, formando uma geração enraizada na identidade nacional, fluente na língua materna e bem preparada para compreender família, comunidade e geografia do país.

Como parte do sistema nacional de avaliação, o Ministério da Educação anunciou ainda um novo teste padronizado de proficiência para medir as habilidades essenciais dos alunos do 4º ao 11º ano nas escolas públicas. O exame, que abrangerá inicialmente 26 mil estudantes, avaliará competências fundamentais em árabe, matemática e inglês, permitindo identificar defasagens de aprendizado, orientar estratégias pedagógicas e fornecer ao ministério uma visão abrangente sobre o nível de proficiência nessas disciplinas críticas.