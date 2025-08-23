Emirados Árabes Unidos e Montenegro discutem cooperação bilateral em Podgorica

PODGORICA, 23 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Milojko Spajić, primeiro-ministro de Montenegro, na capital Podgorica.

O encontro abordou formas de fortalecer as relações bilaterais e explorou perspectivas de cooperação em diversos setores, incluindo economia, comércio, investimentos, energia renovável e segurança alimentar, entre outras áreas que servem como pilares para o avanço das prioridades de desenvolvimento conjunto.

Abdullah bin Zayed reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em consolidar relações sólidas e dinâmicas com Montenegro e com outros países dos Bálcãs. Ele elogiou o crescimento consistente na cooperação em múltiplos campos.

Mais cedo, o xeique Abdullah bin Zayed chegou a Podgorica em visita de trabalho, sendo recebido pelo primeiro-ministro Milojko Spajić.

A reunião contou ainda com a presença de Saeed Mubarak Rashid Al Hajeri, presidente do Conselho de Administração da Emirates Drug Establishment e assistente do ministro das Relações Exteriores para Assuntos Econômicos e Comerciais, além de diversos ministros e altos funcionários do governo de Montenegro.