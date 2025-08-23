Emirados Árabes Unidos enviam quase sete mil toneladas de ajuda a Gaza desde reabertura das fronteiras

ABU DHABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — Quatro comboios com diversos tipos de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos cruzaram na semana passada a passagem de Rafah, no Egito, em direção à Faixa de Gaza, como parte da contínua Operação Chivalrous Knight 3, que visa apoiar e socorrer a população palestina diante da atual situação.

Os comboios foram compostos por 76 caminhões que transportaram mais de 1.419 toneladas de assistência, incluindo suprimentos alimentares, itens médicos, materiais de abrigo e equipamentos de dessalinização.

A equipe de ajuda humanitária dos Emirados, sediada em Al Arish, supervisionou o carregamento detalhado das remessas, acompanhou a transferência pela passagem de Rafah e garantiu a entrega dos itens aos beneficiários dentro da Faixa de Gaza.

O grupo também monitora de perto as operações em campo para assegurar a distribuição rápida e eficiente da assistência às famílias palestinas.

Desde o início da trégua, os Emirados Árabes Unidos intensificaram seus esforços de ajuda humanitária, enviando um total de 325 caminhões com 6.775 toneladas de suprimentos para Gaza desde a reabertura dos pontos de passagem. Essas contribuições têm desempenhado papel essencial no alívio da crise humanitária, reduzindo o sofrimento dos grupos mais vulneráveis e garantindo o atendimento das necessidades básicas.

Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram seu compromisso inabalável de apoiar o povo palestino, amenizar os impactos da atual situação e demonstrar solidariedade às famílias em Gaza.