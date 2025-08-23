Emirados Árabes Unidos enviam 30 toneladas de suprimentos médicos ao Chade para combater surto de cólera

ABU DHABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram 30 toneladas de suprimentos médicos, incluindo medicamentos de emergência, para o Chade, com o objetivo de ajudar a conter o surto de cólera no país.

A iniciativa faz parte do papel humanitário global dos Emirados Árabes Unidos, que lideram ações de apoio ao setor de saúde em diversas regiões da África e adotam medidas imediatas para prevenir a propagação de doenças.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados, Tareq Ahmed Al Ameri, afirmou que o país, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantêm seu compromisso humanitário internacional de enfrentar desafios de saúde onde quer que surjam, desenvolvendo soluções adequadas em coordenação com organizações internacionais e entidades competentes em todo o mundo.

Al Ameri destacou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou recentemente que a situação global da cólera continua a se deteriorar, registrando mais de 390 mil casos e 4.332 mortes em 31 países somente neste ano. O comunicado também chamou atenção para a disseminação da doença em várias nações, incluindo o Chade.

A autoridade ressaltou que a resposta humanitária urgente dos Emirados Árabes Unidos reflete seu compromisso internacional em intensificar os esforços globais para prevenir doenças e garantir tratamentos médicos oportunos, visando tanto a prevenção quanto a recuperação dos pacientes.

Al Ameri acrescentou que a agência continuará implementando programas de assistência externa alinhados à política nacional para assuntos humanitários internacionais, que incluem planos de resposta e socorro, programas de recuperação precoce e estabilização, além de ações essenciais para melhorar as condições de vida e apoiar comunidades que enfrentam desafios ou crises. Tudo isso será realizado em cooperação com organizações internacionais e entidades locais nos países-alvo, com o objetivo de gerar impacto tangível e sustentável.