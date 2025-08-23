Presidente e vices dos EAU enviam condolências ao rei da Arábia Saudita pela morte da mãe do príncipe Fahd bin Muqrin Al Saud

ABU DHABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de condolências ao rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, guardião das Duas Mesquitas Sagradas, pela morte da mãe do príncipe Fahd bin Muqrin bin Abdulaziz Al Saud.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e chefe do Gabinete Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao rei saudita.