Operação Chivalrous Knight 3 entrega comboio para apoiar hospitais de Gaza e reforçar serviços de saúde

GAZA, 23 de agosto de 2025 (WAM) — Como parte da Operação Chivalrous Knight 3, o comboio “Vida e Esperança 2” entregou uma grande remessa de medicamentos, equipamentos médicos e suprimentos urgentes para apoiar os hospitais da Faixa de Gaza e ampliar sua capacidade de atender pacientes e feridos em condições extremamente difíceis.

Os detalhes do comboio, que chegou recentemente a Gaza, foram divulgados em entrevista coletiva no Hospital Nasser, em Khan Younis, destacando os esforços para enfrentar a grave escassez de medicamentos e insumos diante do esgotamento dos estoques hospitalares.

O dr. Abdulrahman Hamad Al Aryani, diretor do Hospital de Campanha dos EAU, afirmou que a unidade continua — dentro da estrutura da Operação Chivalrous Knight 3 — a fornecer assistência médica para apoiar o setor de saúde de Gaza. Ele destacou que o comboio mais recente incluiu quantidades variadas de medicamentos e suprimentos médicos, com o objetivo de aliviar o sofrimento do povo palestino e fortalecer a resiliência do setor de saúde em meio à crise.

Sharif Al-Nairab, diretor de Comunicação da operação, ressaltou que apoiar o setor de saúde de Gaza tem sido prioridade para os EAU desde o início da operação, e garantiu que os comboios médicos e de ajuda humanitária seguirão de forma contínua para atender às necessidades de hospitais e pacientes diante da catástrofe sanitária provocada pela guerra.

O dr. Mohammed Zaqout, diretor-geral de Hospitais do Ministério da Saúde, elogiou o papel humanitário dos EAU e seus comboios médicos, afirmando que a chegada de medicamentos e suprimentos representa um reforço significativo aos serviços de saúde disponíveis para pacientes e feridos em Gaza e reflete solidariedade genuína com a população da Faixa em seu momento mais difícil.

Ele destacou que o apoio prestado pelos EAU e pela Operação Chivalrous Knight 3 ocorre em um momento em que o setor de saúde de Gaza sofre com a escassez de medicamentos e insumos essenciais, tornando esses comboios médicos urgentes e vitais.

A iniciativa responde às crescentes necessidades do setor de saúde, que enfrenta uma crise profunda há meses devido à guerra e às duras circunstâncias na Faixa. A operação busca garantir que os hospitais possam continuar cumprindo seu papel essencial no atendimento à população.

O comboio faz parte de uma série de envios de ajuda que os Emirados seguem fornecendo, reafirmando seu compromisso humanitário de longa data com o povo palestino e de fortalecimento da resiliência do setor de saúde em Gaza.