EAU preparam 9º navio de ajuda para Gaza na Operação Chivalrous Knight 3

ABU DHABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — Sob as diretrizes do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC), estão em andamento os preparativos para o envio do nono navio de ajuda no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, com assistência humanitária e de socorro urgente para os afetados na Faixa de Gaza.

A iniciativa segue as orientações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que lançou a Operação Chivalrous Knight 3 para reforçar a resposta humanitária e aliviar o sofrimento do povo palestino diante da crise atual.

O navio será carregado com aproximadamente 7 mil toneladas de alimentos básicos e deverá partir nos próximos dias para Gaza, em resposta urgente ao agravamento das necessidades da população em meio à deterioração da situação humanitária. A ação reflete o compromisso contínuo dos Emirados em apoiar o povo palestino e fornecer alívio imediato em tempos de crise.

Desde o início da operação, já foram preparados e enviados oito navios de ajuda, transportando milhares de toneladas de alimentos, suprimentos médicos e materiais de abrigo. Esses envios, realizados por meio de uma ponte marítima e aérea contínua, reafirmam o compromisso inabalável dos EAU em apoiar seus irmãos e irmãs palestinos.