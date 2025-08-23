Comboio de ajuda humanitária dos EAU chega a Gaza como parte da Operação Chivalrous Knight 3

ABU DHABI, 23 de agosto de 2025 (WAM) — Um novo comboio de ajuda humanitária chegou à Faixa de Gaza como parte da Operação Chivalrous Knight 3.

Os caminhões transportavam alimentos e suprimentos de socorro para apoiar famílias afetadas e aliviar seu sofrimento diante das difíceis condições humanitárias no território.

Esse último envio responde às necessidades urgentes e à realidade trágica enfrentada pela população de Gaza, onde se intensifica o sofrimento de centenas de milhares de famílias deslocadas e afetadas pela guerra, em razão da grave escassez de comida, água, medicamentos e itens básicos.

Entre 28 de julho e 23 de agosto de 2025, um total de 697 caminhões entrou em Gaza levando ajuda humanitária e médica, além de equipamentos especiais, no âmbito do Projeto Lifeline dos EAU, criado para garantir a continuidade dos esforços de socorro.

Os comboios fazem parte da Operação Chivalrous Knight 3 e refletem o compromisso permanente dos Emirados Árabes Unidos em apoiar o povo palestino. A ajuda integra um esforço humanitário mais amplo para atender famílias afetadas, fortalecer a resiliência e aliviar o fardo dos moradores da Faixa de Gaza.