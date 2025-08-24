Lideranças dos EAU parabenizam presidente da Ucrânia pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, por ocasião do Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e chefe do Gabinete Presidencial, também encaminharam mensagens semelhantes ao presidente ucraniano e à primeira-ministra Yulia Svyrydenko pela data comemorativa.