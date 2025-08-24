EAU e Angola: uma parceria promissora para o desenvolvimento

ABU DHABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — A visita de Estado do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à República de Angola marca um marco importante no fortalecimento das relações entre os dois países em áreas estratégicas, de forma a atender às prioridades de desenvolvimento e trazer prosperidade e crescimento para ambas as nações e seus povos.

As relações bilaterais refletem um aspecto relevante da crescente parceria dos EAU com o continente africano em geral, voltada a apoiar a prosperidade na África e contribuir para os esforços do continente em enfrentar desafios futuros e desenvolver soluções inovadoras.

Desde o estabelecimento das relações diplomáticas, em 1997, os laços entre os dois países têm crescido de forma constante. Reuniões bilaterais e visitas oficiais de lideranças e autoridades têm funcionado como força motriz para o avanço da cooperação.

A relação entre EAU e Angola tem sido marcada por cooperação e coordenação próximas em diferentes níveis. Para consolidar essa parceria, foram assinados vários acordos bilaterais, entre eles:

Acordo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal (8 de fevereiro de 2018);

Acordo de Promoção e Proteção de Investimentos Recíprocos (5 de abril de 2017);

Acordo de Cooperação na Aviação Bilateral (21 de abril de 2021).

Os Emirados buscam fortalecer as relações econômicas com Angola por meio de investimentos em setores estratégicos como energia, tecnologia e logística marítima. Há ainda potencial para expansão em áreas como segurança alimentar e agricultura.

O comércio não petrolífero entre os dois países alcançou US$ 2,2 bilhões em 2024, crescimento de 36,3% em relação a 2019.

As relações econômicas avançaram de forma significativa desde 2021, quando foram assinados memorandos de entendimento, entre eles:

cooperação entre a Masdar e o Ministério da Energia e Água de Angola para o desenvolvimento de projetos de energia solar e armazenamento;

carta de intenções entre a Abu Dhabi Ports e o Ministério dos Transportes de Angola para cooperação em transporte e setores relacionados;

memorando entre o grupo EDGE e o governo angolano para futuras parcerias;

memorando entre a Presight e o governo angolano sobre transformação digital.

Em 2023, o grupo Abu Dhabi Ports assinou acordos estratégicos com instituições angolanas, incluindo:

um acordo-quadro com o Ministério dos Transportes para o desenvolvimento conjunto de serviços e infraestrutura marítima;

um acordo preliminar para a criação de uma joint venture com a estatal Unicargas, operadora do terminal multipropósito do Porto de Luanda, responsável por 70% das importações internacionais e 80% das exportações não petrolíferas do país.

O Abu Dhabi Exports Office (ADEX), parte do Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi, assinou dois financiamentos com o governo de Angola no valor de 445 milhões de dirhams, para a criação de centros de dados e uma plataforma de computação em nuvem, além da instalação de iluminação pública ecológica em Luanda, Malanje, N’dalatando e Uíge.

O grupo EDGE assinou ainda um contrato de € 1 bilhão pelo qual a Abu Dhabi Ship Building (ADSB) construirá uma frota de fragatas avançadas de 71 metros para a Marinha de Angola.

A Dubai Investments anunciou um memorando com a E20 Investment, de Abu Dhabi, para desenvolver 3.750 hectares de terras agrícolas em Angola, explorando o potencial agrícola do país e contribuindo para o crescimento sustentável.

Durante a Abu Dhabi Sustainability Week 2023, a Masdar firmou um acordo com o Ministério da Energia e Água de Angola para desenvolver projetos de energia renovável com capacidade total de 2 GW.

Em abril de 2024, o grupo Abu Dhabi Ports assinou contrato de concessão de 20 anos (prorrogável por mais 10) com a Autoridade Portuária de Luanda para modernizar e operar o Terminal Multipropósito de Luanda. O grupo deve investir US$ 251 milhões entre 2024 e 2026 para modernizar o terminal e criar um polo logístico, com investimentos que podem chegar a US$ 379 milhões ao longo da concessão, dependendo da demanda de mercado.

Além das iniciativas econômicas, os EAU lançaram projetos de apoio aos setores de saúde, educação e transformação digital em Angola. Em janeiro, enviaram 25 ambulâncias, equipamentos e suprimentos médicos como parte da Iniciativa Global de Apoio ao Setor de Saúde da África, no valor de US$ 220 milhões.

A Fundação DP World financiou a reforma de escolas, a construção de uma biblioteca e a distribuição de material escolar em Luanda, com investimento de US$ 250 mil. Já A Escola Digital, uma das iniciativas da Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, anunciou parceria com Angola para oferecer oportunidades educacionais a crianças em áreas rurais e carentes por meio de tecnologias avançadas e aplicativos de ensino digital.