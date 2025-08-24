Presidente e vices dos EAU enviam condolências ao emir do Kuwait pela morte da xeica Suad Abdullah

ABU DHABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de condolências ao xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Estado do Kuwait, expressando pesar e solidariedade pela morte da xeica Suad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e chefe do Gabinete Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao emir do Kuwait.