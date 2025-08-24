EAU realizam 79º lançamento aéreo de ajuda humanitária da operação “Pássaros da Bondade” em apoio a Gaza

ABU DHABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos seguiram com o envio de apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza, concluindo o 79º lançamento aéreo de suprimentos de socorro como parte da operação “Pássaros da Bondade”, realizada em cooperação com a Jordânia e com a participação da Alemanha e da Indonésia.

A remessa incluiu quantidades de alimentos essenciais, preparados com o apoio de instituições e organizações beneficentes emiradenses, para ajudar a atender às necessidades urgentes da população em meio às graves condições humanitárias enfrentadas na Faixa.

Com essa entrega, o total de ajuda fornecida pelos EAU por meio da operação ultrapassou 4.052 toneladas, incluindo alimentos e materiais básicos de assistência. A iniciativa reflete o compromisso firme dos Emirados em apoiar o povo palestino e fortalecer sua resiliência.

Essas ações ressaltam o papel de liderança dos EAU nos esforços internacionais de ajuda humanitária, promovendo a cooperação regional e global e difundindo uma cultura de solidariedade para aliviar o sofrimento das populações afetadas por crises.