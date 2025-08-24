Mediação dos EAU resulta em nova troca de 292 prisioneiros entre Rússia e Ucrânia

ABU DHABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram o sucesso de esforços de mediação em uma nova troca de prisioneiros de guerra entre a Federação Russa e a República da Ucrânia. O acordo envolveu 292 detidos — 146 de cada lado — e elevou para 4.641 o total de pessoas trocadas por meio da mediação dos EAU.

O Ministério das Relações Exteriores agradeceu aos dois países pela cooperação com a iniciativa, o que, segundo a pasta, demonstra a confiança depositada nos Emirados e o reconhecimento de seu papel no apoio a todas as iniciativas voltadas a resolver a crise entre Rússia e Ucrânia.

O ministério destacou que o êxito desta 17ª mediação evidencia os laços estreitos entre os EAU e os dois países.

Reafirmou ainda o compromisso dos Emirados em garantir o sucesso de todos os esforços voltados a alcançar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia e a mitigar as consequências humanitárias da crise.