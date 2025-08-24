Presidente dos EAU chega a Angola em visita de Estado

LUANDA, 24 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou à República de Angola para uma visita de Estado.

O presidente está acompanhado por uma delegação que inclui o xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos EAU; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, ministro da Saúde e Prevenção; Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro do Esporte; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Abdullah bin Touq Al Marri, ministro da Economia e Turismo; o xeique Salem bin Khalid Al Qassimi, ministro da Cultura; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro do Investimento; Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra da Mudança Climática e do Meio Ambiente; o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Mohammed Al Bannai, assessor do presidente para Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Estratégicos e presidente do Gabinete Executivo de Abu Dhabi; Khalid Mohammed Balama, presidente do Banco Central dos EAU; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente da Autoridade de Contas dos EAU; Salem Ali Khamis Obaid Al Shamsi, embaixador dos EAU em Angola; além de outros altos funcionários.