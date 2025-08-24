Governantes dos Emirados enviam condolências ao emir do Kuwait pela morte da xeica Suad Abdullah

ABU DHABI, 24 de agosto de 2025 (WAM) — Os membros do Conselho Supremo e governantes dos Emirados Árabes Unidos enviaram mensagens de condolências ao xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Estado do Kuwait, pela morte da xeica Suad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.
As mensagens foram encaminhadas pelos governantes xeique dr. Sultan bin Mohammad Al Qasimi, de Sharjah; xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fujairah; xeique Saud bin Rashid Al Mu'alla, de Umm Al Qaiwain; e xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.
Príncipes-herdeiros e vice-governantes também enviaram mensagens semelhantes de condolências ao emir do Kuwait.