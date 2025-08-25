Sharjah lança campanha escolar para economizar energia e água

SHARJAH, 25 de agosto de 2025 (WAM) — A Autoridade de Eletricidade, Água e Gás de Sharjah (SEWA, na sigla em inglês) lançou seu programa anual para promover o uso racional de eletricidade e água, coincidindo com o início do novo ano letivo.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar mais de três mil estudantes de escolas públicas e privadas em Sharjah, incentivando práticas eficientes e consumo responsável.

Rashid Al Marzouqi, diretor de Mídia e Comunicação da SEWA, afirmou que o programa reflete o compromisso da autoridade com os esforços de sustentabilidade no emirado, contribuindo para as metas ambientais, a conservação dos recursos naturais e a redução das emissões de carbono.

Saif Al Naqbi, chefe do Departamento de Educação e Conscientização, explicou que o programa inclui visitas às escolas, aparições de personagens de desenho animado e a distribuição de brindes educativos para incentivar práticas de conservação.

A SEWA pediu que todas as escolas de Sharjah participem ativamente da iniciativa, destacando que os esforços conjuntos podem fazer diferença real na proteção do meio ambiente e na construção de um futuro mais sustentável.