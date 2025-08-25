Instituto dos Emirados destaca papel de centros de pesquisa no desenvolvimento da Parceria da Grande Eurásia

ABU DHABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — O TRENDS Research and Advisory participou do fórum “Parceria da Grande Eurásia: Estratégia de Desenvolvimento”, por meio de seu escritório na Rússia. O evento foi organizado pela Organização Internacional para Cooperação Eurasiana (IOEC, na sigla em inglês), em Moscou.

O fórum contou com a participação de mais de 130 palestrantes acadêmicos de 55 países, entre eles Pankin Aleksandr, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia.

Na sessão de abertura, Mohammed Al Ali, CEO do TRENDS Research and Advisory, destacou o papel dos centros de pesquisa e dos think tanks na contribuição para o desenvolvimento da Parceria da Grande Eurásia. Ele ressaltou que essas instituições desempenham um papel estratégico na definição do futuro e na construção de parcerias transnacionais, incluindo a iniciativa.

Al Ali explicou que, diante das transformações globais, a importância dos think tanks aumentou, ultrapassando a função de meros centros de pesquisa. Atualmente, atuam como pontes estratégicas que conectam formuladores de políticas públicas, setor empresarial e instituições acadêmicas, servindo como plataformas que promovem a troca criativa de visões e experiências e transformam ideias em políticas concretas.

Ele também ressaltou que o TRENDS busca fortalecer seu papel como plataforma de troca de conhecimento e construção de confiança, oferecendo análises baseadas em evidências, metodologias científicas e abordagens fundamentadas em dados precisos.