17º Campeonato Mundial Profissional de Jiu-Jítsu de Abu Dhabi será realizado em novembro

ABU DHABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, o 17º Campeonato Mundial Profissional de Jiu-Jítsu de Abu Dhabi será realizado nos Emirados Árabes Unidos em novembro.

Mais de 10 mil atletas internacionais, homens e mulheres, participarão do maior e mais prestigiado torneio do calendário mundial da modalidade.

Abdulmonem Al Hashemi, presidente da Federação de Jiu-Jítsu dos EAU, presidente da União Asiática de Ju-Jítsu e vice-presidente sênior da Federação Internacional de Jiu-Jítsu, agradeceu ao presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pelo apoio contínuo ao esporte no país, e ao xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed pelo patrocínio a este evento global de destaque.

“O Campeonato Mundial Profissional de Jiu-Jítsu de Abu Dhabi conquistou relevância internacional e tornou-se uma plataforma de excelência para revelar talentos, preparar campeões e formar atletas capacitados para representar com orgulho os Emirados em arenas internacionais, reforçando a posição de Abu Dhabi como a capital global do jiu-jítsu”, afirmou Al Hashemi.

A Federação de Jiu-Jítsu dos EAU divulgou o calendário oficial do evento, que terá 11 dias de competições. A abertura será em 12 de novembro, com a categoria Amador. O Festival Mundial de Jiu-Jítsu de Abu Dhabi, que inclui disputas para bebês, crianças e juniores, acontecerá de 13 a 15 de novembro, junto com o torneio de Para Jiu-Jítsu em 13 de novembro.

As categorias Juvenil e Júnior competirão nos dias 16 e 17 de novembro, seguidas pelos Masters, em 18 e 19 de novembro. A competição será concluída com as disputas da categoria Profissional, de 20 a 22 de novembro.

A 17ª edição do campeonato consolida um legado de 16 anos de excelência, reforçando o status da competição como evento esportivo global de ponta, que combina performance de elite com engajamento cultural. O torneio reflete a visão de Abu Dhabi de promover o esporte como estilo de vida e incentivar uma cultura comunitária saudável e ativa.