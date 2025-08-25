Países do Golfo respondem por 48,6% das exportações e reexportações dos membros da Câmara de Comércio de Dubai no 1º semestre

DUBAI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — A Câmara de Comércio de Dubai, uma das três entidades que operam sob o guarda-chuva da Dubai Chambers, anunciou que os mercados do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês) lideraram a lista de destinos globais para as exportações e reexportações de seus membros no primeiro semestre de 2025.

A região respondeu por 48,6% do total, com um valor combinado de 83,6 bilhões de dirhams (US$ 22,8 bilhões), desempenho que reflete a importância estratégica dos países do Golfo para a comunidade empresarial ligada à Câmara.

O Oriente Médio — excluindo os países do GCC — ficou em segundo lugar, representando 29% do total, o equivalente a 49,9 bilhões de dirhams (US$ 13,6 bilhões). Os mercados africanos ocuparam a terceira posição, com 9,7% e 16,7 bilhões de dirhams (US$ 4,6 bilhões).

A região Ásia-Pacífico ficou na quarta colocação, com 8,5% do total, somando 14,6 bilhões de dirhams (US$ 3,9 bilhões). Em quinto lugar, os mercados europeus responderam por 3%, com 5,2 bilhões de dirhams (US$ 1,4 bilhão).

A América do Norte apareceu em sexto, com 0,7% e aproximadamente 1,2 bilhão de dirhams (US$ 327 milhões), enquanto os mercados da América Latina ficaram em sétimo lugar, com 0,4% e 680 milhões de dirhams (US$ 185 milhões).

No total, o valor global das exportações e reexportações dos membros da Câmara de Comércio de Dubai atingiu 171,9 bilhões de dirhams (US$ 46,9 bilhões) no primeiro semestre de 2025, representando um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.