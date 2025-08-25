Commando Group conquista título no Campeonato Internacional de Jiu-jítsu AJP Tour Fujairah

FUJAIRAH, 25 de agosto de 2025 (WAM) — O Campeonato Internacional de Jiu-jítsu AJP Tour Fujairah terminou após três dias de competições de alto nível que reuniram mais de 1.000 atletas das categorias juvenil, amador e profissional, representando clubes de várias partes do mundo.

O Commando Group conquistou o primeiro lugar, somando 58.025 pontos, seguido pela M.O.D Academy, com 26.250 pontos, e pelo Al Jazira Jiu-Jitsu Club, que ficou na terceira posição com 16.950 pontos.

Durante os três dias de disputas, foram distribuídas 695 medalhas, sendo 258 de ouro, 249 de prata e 188 de bronze, destacando a determinação dos atletas e o crescimento da modalidade tanto em nível regional quanto internacional.

O campeonato refletiu o compromisso contínuo dos Emirados Árabes Unidos em apoiar o jiu-jítsu e fortalecer sua projeção global, oferecendo aos atletas um ambiente competitivo de alto nível para desenvolver suas habilidades, conquistar pontos importantes no ranking e se preparar para futuras conquistas.

A cerimônia de encerramento contou com a presença de autoridades e figuras de destaque, entre elas o xeique Abdullah bin Hamad bin Saif Al Sharqi, presidente da Federação Emiradense de Fisiculturismo e Fitness, além de dirigentes esportivos e representantes dos clubes participantes.

Durante o evento, Yousef Al Batran, membro do conselho da Federação Emiradense de Jiu-jítsu (UAEJJF, na sigla em inglês), afirmou: "Este torneio se destaca não apenas pela ampla participação, mas também pela excelente organização e pelo alto nível técnico. Ele oferece uma plataforma ideal para descobrir e desenvolver novos talentos, reforçando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o investimento no esporte e com o crescimento do jiu-jítsu tanto local quanto internacionalmente."

O campeonato terminou em clima de celebração, consolidando a posição de Fujairah como centro de eventos esportivos de nível mundial e reafirmando o papel dos Emirados Árabes Unidos como referência global na modalidade.