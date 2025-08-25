Escolas dos Emirados Árabes Unidos recebem estudantes no início do novo ano letivo

ABU DHABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — As escolas em todo o país receberam nesta segunda-feira os estudantes para o início do ano letivo 2025–2026, coincidindo com o lançamento da campanha “Da Habilidade à Liderança”, promovida pelo Ministério da Educação.

A iniciativa reúne educadores, pais e a comunidade em geral para destacar a importância do desenvolvimento de habilidades na formação do futuro dos alunos, incentivando-os a explorar seu potencial e transformá-lo em conquistas.

A campanha tem como foco três pilares principais: exploração, ao transformar as escolas em ambientes acolhedores e inspiradores para descobrir e desenvolver os talentos dos estudantes; desenvolvimento, por meio do aperfeiçoamento de competências com parcerias estratégicas que oferecem oportunidades de treinamento avançado; e excelência, ao estimular e apoiar a participação ativa dos alunos em competições locais e internacionais.