Presidente dos EAU é recebido em cerimônia oficial pelo líder de Angola

LUANDA, 25 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou ao Palácio Presidencial em Luanda, onde foi recebido pelo presidente de Angola, João Manuel Lourenço.

Como parte de sua visita de Estado a Angola, o chefe de Estado emiradense foi recebido com cerimônia oficial. Ao chegar em comitiva ao palácio, foi saudado com uma salva de 21 tiros de canhão. Em seguida, dirigiu-se à tribuna de honra, onde foram executados os hinos nacionais dos Emirados Árabes Unidos e de Angola. Guardas de honra alinharam-se em saudação para recebê-lo.

O xeique Mohamed bin Zayed trocou cumprimentos com ministros e autoridades angolanas de alto escalão, enquanto João Lourenço saudou os membros da delegação que acompanhavam o presidente emiratense.

A delegação dos EAU incluiu o xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Abdul Rahman bin Mohammad Al Owais, ministro da Saúde e Prevenção; Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro do Esporte; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Abdullah bin Touq Al Marri, ministro da Economia e Turismo; o xeique Salem bin Khalid Al Qassimi, ministro da Cultura; Mohamed bin Hassan Al Suwaidi, ministro do Investimento; Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra da Mudança Climática e do Meio Ambiente; o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Al Bannai, assessor do presidente para Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Estratégicos e presidente do Gabinete Executivo de Abu Dhabi; Khalid Mohammed Balama, presidente do Banco Central dos EAU; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente da Autoridade de Contas dos EAU; Salem Ali Khamis Obaid Al Shamsi, embaixador dos EAU em Angola; além de outros altos funcionários.