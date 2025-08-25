Líder dos Emirados Árabes Unidos chega ao Egito para visita fraternal

EL ALAMEIN, Egito, 25 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou a Nova Alamein, no norte do Egito, para uma visita fraternal ao país.

No Aeroporto Internacional de El Alamein, ele foi recebido pelo presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi.

Durante o encontro, os dois líderes destacaram as relações históricas e profundamente enraizadas entre os países.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Abdel Fattah El-Sisi pela calorosa recepção, enquanto o presidente egípcio enfatizou o apreço especial que o líder dos Emirados desfruta entre o povo do Egito. El-Sisi destacou ainda que essa relação é uma continuidade dos laços estabelecidos pelo fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, com o povo egípcio.