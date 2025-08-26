Escritório Nacional de Mídia encaminha usuários de redes sociais à Procuradoria-Geral

ABU DHABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — O Escritório Nacional de Mídia encaminhou um grupo de usuários de redes sociais à Procuradoria-Geral da Federação por violação das normas de conteúdo midiático nessas plataformas.

O órgão afirmou que sua equipe de monitoramento atua 24 horas por dia para identificar infrações com precisão, notificar os usuários sobre as violações e orientá-los a cumprir as regulamentações e leis, a fim de evitar responsabilização legal.

Segundo o comunicado, essas medidas têm como objetivo garantir um ambiente midiático responsável e proteger a sociedade de conteúdos não construtivos. O escritório também fez um apelo para que todos os usuários utilizem as redes sociais de acordo com os valores e princípios éticos da comunicação.

Em março, o Escritório Nacional de Mídia já havia divulgado nota ressaltando a importância de os usuários de redes sociais nos Emirados respeitarem os valores do país, pautados no respeito, na tolerância e na convivência pacífica.

O texto destacou ainda que o órgão, em cooperação com as autoridades competentes, adotará medidas legais contra quem descumprir essas diretrizes, em conformidade com as leis dos Emirados, que buscam garantir um ambiente digital seguro e equilibrado, baseado no respeito mútuo.