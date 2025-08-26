AD Ports Group amplia operações em Angola com novos investimentos em logística e acordos estratégicos

ABU DHABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — O AD Ports Group anunciou nesta terça-feira (26/08) a assinatura de um acordo para desenvolver uma plataforma digital integrada de comércio e logística para a Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA, na sigla em inglês), além da aquisição de 30 novos caminhões e 45 reboques, no valor aproximado de US$ 6 milhões, para fortalecer as operações de sua subsidiária Noatum Unicargas Logistics no país.

O grupo também firmou cinco acordos preliminares com parceiros públicos e privados de Angola para explorar cooperação ampliada em áreas como serviços marítimos, cabotagem, capacitação profissional, logística, movimentação de cargas em aeroportos e saúde. Os acordos foram assinados pelo ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas de Abreu, e pelo CEO regional do AD Ports Group, Mohamed Eidha Al Menhali.

A expansão ocorre seis meses após o início das operações do grupo em Angola, em janeiro, e reforça o plano de investimentos de US$ 250 milhões até 2026 para modernizar e ampliar o Terminal Noatum Ports Luanda, principal instalação multipropósito do maior porto do país.

O ministro Ricardo Viegas de Abreu destacou a importância do acordo: “Recebemos com satisfação essa oportunidade de fortalecer nossa relação produtiva com o AD Ports Group, um dos principais investidores em Angola e parceiro estratégico na transformação nacional. Ao modernizar e desenvolver nossa infraestrutura marítima e comercial, estamos ampliando o comércio na região e consolidando a posição de Angola como motor do desenvolvimento econômico e social.”

Mohamed Juma Al Shamisi, CEO regional do AD Ports Group, afirmou que as iniciativas salientam o compromisso da empresa com o crescimento de Angola. "Os acordos assinados hoje reforçam nosso compromisso de transformar Luanda e Angola em um dos principais polos comerciais da África Ocidental. Com a aquisição de uma nova frota de caminhões para a Noatum Unicargas Logistics, o desenvolvimento da plataforma digital Janela Única Logística para Angola e a assinatura desses memorandos de entendimento estratégicos, estamos conduzindo projetos transformadores que trarão crescimento econômico sustentável e prosperidade duradoura para o povo angolano, enquanto nossa parceria de benefício mútuo continua a se fortalecer sob a orientação da liderança dos Emirados Árabes Unidos."

O acordo para o desenvolvimento da plataforma digital Janela Única Logística e a aquisição da nova frota de caminhões fortalecem a presença do grupo em Angola, com foco no Porto de Luanda, que movimenta aproximadamente 76% do volume de contêineres e cargas gerais do país e também garante acesso marítimo a nações vizinhas sem saída para o mar, como a República Democrática do Congo e a Zâmbia.

O Terminal Noatum Ports Luanda, no porto, atua como ponto central para a Noatum Unicargas Logistics, uma joint venture com 90% de participação do grupo, que administra uma das frotas terrestres mais modernas da África. Com a aquisição de novos caminhões e reboques, a operação passa a contar com 70 caminhões e 95 reboques.

Para a Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA), o braço digital do AD Ports Group — a Maqta Technologies — está desenvolvendo a plataforma digital Janela Única Logística , que se tornará a espinha dorsal do ecossistema de comércio digital de Angola.

O sistema vai simplificar os processos de comércio e alfândega em Angola e, na primeira fase do acordo — com duração de três anos —, será implementado para otimizar as operações marítimas, aumentar a eficiência logística e reduzir as emissões de carbono. A JUL vai integrar e unificar plataformas já existentes, como a Rede Nacional de Plataformas Logísticas (RNPL), a Janela Única Portuária (JUP) e a Janela Única do Comércio Externo (JUCE), além do sistema de gestão aduaneira.

O projeto utilizará a expertise do grupo em desenvolvimento de plataformas digitais, reforçada pelas aquisições da TTEK, especializada em soluções de controle de fronteiras e sistemas alfandegários, e da Dubai Technologies, voltada para soluções de transporte e comércio.

Um acordo-quadro firmado com o Ministério dos Transportes de Angola também prevê a cooperação no desenvolvimento da Academia Nacional Marítima, na operação de terminais marítimos, na modernização de serviços de cabotagem e balsas, além do fortalecimento de plataformas logísticas como o Terminal Multipropósito da Zona Franca de Dande e o Terminal de Águas Profundas de Caio, em Cabinda.

Outro memorando de entendimento assinado com a Agência Marítima Nacional de Angola terá como foco a criação da Academia Nacional Marítima. Já com a Secil Marítima SA, empresa angolana do setor, o grupo estudará parcerias em serviços de transporte marítimo e de cabotagem.

Além disso, o DOCKTOUR, projeto conjunto do AD Ports Group com a Burjeel Holding, vai colaborar com o Ministério da Saúde de Angola para oferecer serviços logísticos e cadeia de suprimentos para o transporte de equipamentos médicos, medicamentos e insumos hospitalares.