Governante de Sharjah aprova estrutura organizacional geral da Autoridade de Museus de Sharjah

SHARJAH, 26 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, emitiu um decreto que aprova formalmente a estrutura organizacional geral da Autoridade de Museus de Sharjah (SMA, na sigla em inglês).

De acordo com o decreto, foi estabelecida a estrutura organizacional geral da entidade, e o Conselho Executivo de Sharjah tomará as providências de desenvolver uma estrutura organizacional detalhada para a Autoridade de Museus de Sharjah, além de adotar as decisões necessárias para implementar o decreto, incluindo a aprovação de descrições de cargos compatíveis com as responsabilidades das diferentes unidades organizacionais da autoridade.

Estabelecer, fundir ou dissolver quaisquer unidades organizacionais subordinadas aos departamentos definidos na estrutura geral aprovada também fazem parte das responsabilidades.