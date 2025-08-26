Mulheres dos Emirados são o coração da sociedade e pilares da prosperidade, diz xeica Fatima

ABU DHABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — A xeica Fatima bint Mubarak, presidente da União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês), do Conselho Supremo para Maternidade e Infância e da Fundação para o Desenvolvimento da Família (FDF), afirmou que as mulheres dos Emirados Árabes Unidos representam o coração da sociedade e são a base de sua unidade e do progresso sustentável do país.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), a xeica destacou que a celebração do Dia da Mulher Emiradense — realizada sob o tema “Mão a mão, celebramos 50 anos” — homenageia a trajetória inspiradora das mulheres do país, cuja determinação e perseverança desempenharam papel central na transformação nacional.

A xeica Fatima ressaltou que a coincidência da data com o “Ano da Comunidade” reforça o papel estratégico da família e das mulheres no apoio aos pilares da iniciativa nacional, refletindo a visão da liderança do país de consolidar valores e fortalecer a coesão social.

Ela explicou que o empoderamento feminino nos Emirados reflete um modelo pioneiro de desenvolvimento e uma história de sucesso nacional em andamento, resultado de políticas estruturadas e visão estratégica de longo prazo, baseadas na crença de que o fortalecimento das mulheres impulsiona o desenvolvimento sustentável e contribui para uma sociedade produtiva, coesa e competitiva em nível global.

A xeica lembrou que as mulheres continuam sendo o alicerce da vida familiar e uma força motriz para a coesão social. No contexto do “Ano da Comunidade”, o empoderamento feminino apoia diretamente a sustentabilidade da unidade social e promove a convivência harmoniosa.

Ela destacou ainda a implementação da Política Nacional para o Empoderamento da Mulher Emiradense 2023–2031, lançada em 2023 sob o tema “Colaboramos pelo Amanhã”. A iniciativa busca garantir a participação justa e abrangente das mulheres em todos os setores, melhorar a qualidade de vida e oferecer diretrizes para formuladores de políticas no governo, no setor privado e na sociedade civil.

A xeica também salientou a importância dos esforços conjuntos entre os setores governamental, privado e comunitário para reforçar o papel da família e apoiar iniciativas que promovam a união de seus membros.

A autoridade destacou que as mulheres emiradenses conquistaram uma forte posição internacional, representando os Emirados Árabes Unidos em fóruns globais e refletindo a profundidade de sua trajetória de empoderamento. Ela ressaltou que os papéis de liderança que ocupam em organizações internacionais demonstram a confiança da comunidade global nas mulheres do país e sua capacidade de lidar com questões-chave com eficiência e competência.

A xeica Fatima destacou ainda a participação essencial das mulheres na economia nacional, considerada motor do desenvolvimento sustentável e abrangente. Segundo ela, isso só foi possível graças ao ambiente inclusivo criado pela liderança do país e à confiança depositada em suas capacidades.

Por fim, ela afirmou que o papel vital das mulheres na preservação da família é central, descrevendo-a como a pedra fundamental da sociedade e base de sua coesão. Concluiu dizendo que, no “Ano da Comunidade”, o país celebra as conquistas da União, trabalhando de forma unida para reforçar a coesão social, consolidar a cultura de responsabilidade compartilhada e construir um futuro com mais oportunidades, excelência e sucesso.