Emirados Árabes Unidos anunciam feriado nacional em 5 de setembro para marcar o aniversário do Profeta

DUBAI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Os órgãos do governo federal dos Emirados Árabes Unidos terão feriado na sexta-feira, 5 de setembro, em celebração ao aniversário do Profeta Maomé.

A Autoridade Federal de Recursos Humanos Governamentais (FAHR, na sigla em inglês) emitiu uma circular destinada a todos os ministérios e entidades federais informando sobre a data. Na ocasião, a FAHR estendeu seus votos de felicitações à liderança, ao governo e ao povo dos Emirados, bem como às nações árabes e islâmicas.

Enquanto isso, o Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MoHRE) anunciou que 5 de setembro também será feriado pago para os trabalhadores do setor privado. O ministério transmitiu suas felicitações e melhores votos à liderança, aos cidadãos e aos residentes do país.