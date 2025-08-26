Embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Argentina se reúne com presidente do Uruguai para reforçar laços bilaterais

MONTEVIDÉU, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Saeed Abdullah Al Qamzi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Argentina e embaixador não residente no Uruguai, reuniu-se com Yamandú Orsi, presidente uruguaio, na presença de Mario Lubetkin, ministro das Relações Exteriores, no contexto do fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países.

Al Qamzi transmitiu as saudações do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, ao presidente Orsi, além de felicitá-lo pelo bicentenário da Independência do Uruguai, desejando ainda mais progresso e prosperidade ao governo e ao povo uruguaio. Orsi retribuiu os desejos.

O presidente uruguaio elogiou o avanço das relações bilaterais em áreas de interesse comum e destacou as conquistas de desenvolvimento dos Emirados, manifestando o desejo de fortalecer a cooperação com o país em todos os setores.

Al Qamzi reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em aprofundar a parceria com o Uruguai de forma a atender aos interesses mútuos e aproximar ainda mais os dois países.