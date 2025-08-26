Transações de avaliação imobiliária em Ajman atingem US$ 403 milhões em julho de 2025

AJMAN, 26 de agosto de 2025 (WAM) — As transações de avaliação imobiliária em Ajman somaram 1,48 bilhão de dirhams (US$ 403 milhões) em julho de 2025, segundo informou o Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman.

Omar bin Omair Al Muhairi, diretor-geral da pasta, afirmou que o mês de julho registrou 220 transações de avaliação, totalizando 1,48 bilhão de dirhams (US$ 403 milhões), o que representa um crescimento de 201% em relação a junho.

Segundo Al Muhairi, as avaliações abrangeram imóveis comerciais, residenciais e industriais. Os comerciais representaram a maior fatia, com 943 milhões de dirhams (US$ 256,9 milhões), seguidos pelos residenciais, com 198 milhões de dirhams (US$ 54 milhões), e pelos industriais, que totalizaram 336 milhões de dirhams (US$ 91,5 milhões).

O diretor-geral destacou ainda que o relatório de julho incluiu avaliações pessoais, judiciais e institucionais, além de análises relacionadas a permissões de residência de longo prazo para investidores. Essas transações corresponderam a 195 registros, somando 1,3 bilhão de dirhams (US$ 354 milhões), o que representa um aumento significativo de 273%.