EAU condenam violações israelenses à soberania da Síria e reafirmam apoio à estabilidade e integridade territorial do país

ABU DHABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente a escalada perigosa e as violações cometidas pelo Exército israelense em território sírio, reafirmando sua rejeição categórica a qualquer violação da soberania da Síria ou ameaça à sua segurança e estabilidade.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores destacou que as incursões contínuas de Israel em território sírio configuram uma violação flagrante do direito internacional e do Acordo de Desengajamento de 1974 entre Síria e Israel, que Israel é obrigado a respeitar.

O ministério reiterou a posição firme dos Emirados em defesa da estabilidade e da integridade territorial da Síria, ressaltando sua solidariedade ao povo sírio e o apoio a todos os esforços voltados a garantir suas aspirações de segurança, paz, dignidade, convivência pacífica e desenvolvimento.

Os Emirados também pediram à comunidade internacional que adote medidas imediatas para pôr fim aos ataques repetidos contra o território sírio e interromper a escalada de violência e quaisquer ações que possam aumentar as tensões regionais e ameaçar a paz e a segurança regionais e internacionais.