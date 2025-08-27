Emirados celebram Dia da Mulher Emiradense nesta quinta-feira

ABU DHABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta quinta-feira (28/08) o Dia da Mulher Emiradense, ocasião nacional que homenageia as contribuições e conquistas das mulheres do país sob o apoio da liderança.

A celebração deste ano acontece sob o lema “De Mãos Dadas, Celebramos 50 Anos”, marcando o 50º aniversário da criação da União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês). A data simboliza a importância da parceria comunitária e os avanços obtidos pelas mulheres ao longo de cinco décadas.

O tema deste ano carrega um significado nacional e social profundo, simbolizando o espírito de participação que orienta a abordagem dos Emirados Árabes Unidos para o empoderamento feminino e reforçando a importância de avançar por meio da colaboração entre todos os segmentos da sociedade.

A presidente da GWU, xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como “Mãe da Nação”, também presidente do Conselho Supremo para Maternidade e Infância e presidente suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família (FDF), é reconhecida como a pioneira do movimento feminino nos Emirados. Ela fundou a União Geral das Mulheres com uma visão que alia modernidade e preservação das tradições árabes e islâmicas.

Noura Khalifa Al Suwaidi, secretária-geral da GWU, destacou que o Dia da Mulher Emiradense é uma celebração nacional importante para lembrar as realizações das mulheres, que, ao longo de 50 anos, provaram sua capacidade de liderar, contribuir e participar de forma decisiva do desenvolvimento do país.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), a secretária-geral ressaltou que a data reflete a visão da liderança, afirmando que o empoderamento feminino é essencial para impulsionar o desenvolvimento sustentável e consolidar uma sociedade coesa e próspera.

Al Suwaidi acrescentou que os esforços de xeica Fatima foram fundamentais para fortalecer o papel da mulher em diversas áreas sociais, educacionais e econômicas, além de reforçar a importância da cooperação entre a sociedade e as instituições para consolidar um modelo nacional que valoriza a contribuição feminina na construção do país.

Noura Al Suwaidi destacou ainda que o Dia da Mulher Emiradense representa meio século de conquistas, que moldaram a história das mulheres no país e estabeleceram bases sólidas para uma verdadeira parceria nacional.

Com base nesse legado, os Emirados alcançaram o 13º lugar no ranking global e o 1º lugar na região no Índice de Igualdade de Gênero de 2025 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Entre os marcos dessa trajetória estão a aprovação, em 2018, da primeira legislação sobre igualdade salarial – o Decreto-Lei Federal nº 27/2018, que garante remuneração igual para homens e mulheres no governo federal – e o Decreto-Lei Federal nº 33/2021, que regula as relações trabalhistas no setor privado e estabelece salário igual para trabalho igual ou de igual valor.

O lançamento da Estratégia Nacional para o Empoderamento da Mulher 2023–2031 reforçou esses avanços. Atualmente, as mulheres ocupam 50% dos assentos no Conselho Nacional Federal, colocando os Emirados entre os países com maior representatividade parlamentar equilibrada do mundo.

Além disso, 26% dos cargos ministeriais são ocupados por mulheres, que lideram pastas estratégicas como educação, mudanças climáticas, desenvolvimento comunitário e assuntos familiares. As mulheres também representam 71% dos cidadãos que atuam nos setores público e privado, 63% dos cargos de liderança no governo federal e 13% dos postos diplomáticos, exercendo funções de embaixadoras.

No empreendedorismo, mais de 25 mil empresárias possuem mais de 50 mil licenças comerciais, com investimentos superiores a US$ 16,3 bilhões.

Na educação e na tecnologia, 46% dos graduados em cursos de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) são mulheres, que também compõem 50% da força de trabalho no setor espacial e 55% da força de trabalho total do país.

Os Emirados Árabes Unidos consolidaram-se como referência global na proteção dos direitos das mulheres, amparados por uma legislação abrangente que inclui a Constituição, leis federais, decretos ministeriais e mecanismos nacionais de apoio. Essa estrutura garante igualdade de oportunidades e fortalece as políticas voltadas ao empoderamento feminino em diversos setores.

No cenário internacional, os Emirados destacam-se com iniciativas como a Iniciativa Fatima bint Mubarak para Mulheres, Paz e Segurança, que reforça o compromisso do país em ampliar o papel das mulheres na promoção do diálogo, da paz, da segurança e do desenvolvimento.

Outros projetos de destaque incluem o Observatório para o Empoderamento Econômico das Mulheres Árabes, adotado na Cúpula de Líderes de 2023, que apoia o empreendedorismo feminino e promove parcerias regionais, além da Iniciativa Fatima bint Mubarak para Empoderar Mulheres Rurais na África, voltada ao setor agrícola, entre outros programas de grande impacto.