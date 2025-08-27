Líderes dos Emirados parabenizam presidente da Moldávia pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações à presidente da Moldávia, Maia Sandu, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes para Maia Sandu e ao primeiro-ministro, Dorin Recean, expressando votos de progresso e prosperidade ao governo e ao povo do país.