Empresas indianas lideram lista de novas companhias filiadas à Câmara de Comércio de Dubai no 1º semestre de 2025

DUBAI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — A Câmara de Comércio de Dubai, uma das três câmaras que operam sob a estrutura da Dubai Chambers, informou que empresas de propriedade indiana continuaram a liderar a lista de novas companhias estrangeiras registradas na entidade durante o primeiro semestre de 2025.

No período, 9.038 novas empresas da Índia aderiram à câmara, representando um crescimento anual de 14,9%.

O Paquistão ocupou a segunda posição, com 4.281 novas empresas registradas no 1º semestre de 2025, um aumento de 8,1% em relação ao mesmo período de 2024. O Egito ficou em terceiro lugar, com 2.540 companhias filiadas, registrando alta de 8,3%.

As empresas de Bangladesh apresentaram o maior crescimento percentual, com um aumento expressivo de 37,5%. No total, 1.541 companhias bengalis se tornaram membros da câmara no primeiro semestre, colocando o país na quarta posição. O Reino Unido aparece em quinto lugar, com 1.385 novas empresas, crescimento de 11,1%.

A Síria ficou na sexta posição, com 945 novas companhias registradas no 1º semestre. A China ocupou o sétimo lugar, com 772 novos registros, alta de 3,8% no comparativo anual, enquanto a Jordânia ficou em oitavo, com 688 empresas e crescimento de 2,4%.

A Turquia aparece na nona posição, com 642 novas empresas e alta de 3,9%, enquanto o Canadá encerra o top 10, com 535 companhias registradas.

Em relação à distribuição setorial entre os novos membros, os setores de comércio atacadista e varejista e de imobiliário, aluguel e serviços empresariais dividiram a liderança, cada um representando 35% da atividade. O setor de construção respondeu por 17,3% das novas adesões, enquanto os setores de transporte, armazenagem e comunicações e de serviços sociais e pessoais representaram 7,6% cada.