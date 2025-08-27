Equipe de Abu Dhabi disputa 3ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 2 de Motonáutica na Itália

SAN NAZZARO, Itália, 27 de agosto de 2025 (WAM) — A equipe Abu Dhabi Formula 2 Powerboat Team viajou para competir na 3ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 2 de Motonáutica (UIM F2), que será realizada em San Nazzaro, na Itália, reunindo uma seleção de pilotos internacionais de elite.

A competição começa oficialmente na sexta-feira (29/08), com as inspeções técnicas. No sábado, acontecem as provas classificatórias de tempo, enquanto a corrida principal e decisiva está marcada para o domingo (31/08).

A equipe será representada pelo pentacampeão mundial Rashed Al Qemzi e por Salem Al Yafei, que estreia na categoria F2 após subir da Fórmula 4, refletindo a estratégia da equipe de formar novos talentos e prepará-los para os mais altos níveis da competição global.

A delegação inclui ainda o chefe de equipe Nasser Al Dhaheri, além de Juma Al Qubaisi, responsável pela comunicação via rádio com Al Qemzi durante esta etapa.

As embarcações da equipe, Abu Dhabi 1 e Abu Dhabi 36, passaram por um programa completo de manutenção e aprimoramento, com melhorias de desempenho e velocidade projetadas para atender às exigências do circuito desafiador de San Nazzaro. A equipe também realiza treinos para adaptação às condições do percurso antes da competição.