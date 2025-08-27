Presidente dos Emirados conclui visita fraternal ao Egito

EL ALAMEIN, Egito, 27 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, deixou a cidade de Nova Alamein ao concluir uma visita fraternal ao Egito.

O presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, despediu-se de Mohamed bin Zayed no Aeroporto Internacional de El Alamein.

Durante a visita, os dois líderes conversaram sobre os históricos laços de amizade entre os Emirados Árabes Unidos e o Egito. Discutiram também oportunidades para fortalecer ainda mais a cooperação bilateral.