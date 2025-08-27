Xeique de Sharjah recebe ministra da Educação

SHARJAH, 27 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique doutor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, recebeu, no Palácio Al Badi, Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra da Educação, e a delegação que a acompanhava.

O xeique Sultan cumprimentou calorosamente a delegação e elogiou o trabalho do ministério na melhoria do sistema educacional. Ele também reconheceu o esforço dos funcionários da pasta em apoiar escolas, professores e alunos, ressaltando que a educação é essencial para desenvolver habilidades e talentos, fundamentais para a construção de um futuro melhor.

O governante destacou a importância de adotar as melhores práticas internacionais em educação, ensino e desenvolvimento curricular, mas sublinhou que essas práticas devem respeitar e preservar a identidade nacional, honrando os valores islâmicos e árabes, além dos costumes locais que compõem a cultura emiradense. Segundo ele, as escolas têm papel vital na preservação desses valores e na sua transmissão às próximas gerações.

Durante o encontro, o xeique Sultan foi informado sobre os planos do ministério para o próximo ano letivo, que têm como foco melhorar a qualidade da educação para todos os alunos. Entre as medidas, estão a modernização das instalações escolares, a atualização dos métodos de ensino e o uso de novas tecnologias para aprimorar o aprendizado. Ele também reforçou a necessidade de apoio contínuo aos professores, de modo a potencializar seu desempenho e permitir que exerçam suas funções com excelência.

O governante foi ainda atualizado sobre as novas iniciativas lançadas pelo ministério no início do ano letivo, voltadas a fortalecer o processo educacional e o papel das escolas na formação da personalidade dos estudantes. Foi informado também sobre a cooperação em andamento entre a pasta e diferentes órgãos locais e federais, com o objetivo de concretizar a visão do país de construir um sistema educacional pioneiro nos níveis regional e global.

A ministra Sarah Al Amiri agradeceu ao xeique Sultan pela recepção e pelo apoio constante à educação. Ela destacou que o ministério está desenvolvendo diversos programas e iniciativas para preparar os alunos com o conhecimento e as competências necessárias para o futuro, em consonância com os objetivos estratégicos dos Emirados Árabes Unidos.