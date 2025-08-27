CONDOR assina memorando com a húngara 4iG S&D para criar centro regional de soluções não letais

ABU DHABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — A CONDOR, empresa brasileira em tecnologias não letais e integrante do EDGE Group, dos Emirados Árabes Unidos, assinou um memorando de entendimento com a 4iG Space and Defence Technologies (S&D), importante grupo do setor de telecomunicações, tecnologia da informação e defesa na Hungria e nos Bálcãs Ocidentais, para explorar a criação de um centro regional de soluções não letais avançadas na Hungria.

Segundo o acordo, a 4iG S&D e a CONDOR vão avaliar oportunidades para produzir soluções não letais em território húngaro, o que inclui possível transferência de tecnologia, fabricação local, treinamento, capacitação e iniciativas conjuntas de pesquisa e desenvolvimento.

Frederico Aguiar, diretor-presidente da CONDOR, declarou que, com o forte apoio do EDGE, a parceria com a 4iG S&D representa um passo estratégico para o avanço da indústria de defesa da Hungria e para o fortalecimento do ecossistema europeu de segurança. "Este memorando reflete nosso compromisso conjunto com o fornecimento de soluções não letais, soberanas e localizadas, que ampliem as capacidades das forças de segurança e das autoridades de aplicação da lei na Europa Central. Ao fomentar parcerias duradouras em todo o continente, buscamos impulsionar a inovação, fortalecer a colaboração industrial e contribuir para o desenvolvimento de tecnologias de próxima geração que protejam nossas sociedades”, disse.

Por sua vez, István Sárhegyi, diretor-presidente da 4iG SDT, afirmou que o objetivo da parceria de longo prazo entre a 4iG SDT e o EDGE é criar desenvolvimentos conjuntos competitivos em nível internacional, que atendam aos requisitos tecnológicos e às políticas de segurança dos países-membros da Otan. "O acordo agora assinado com a CONDOR abre a oportunidade para lançar as bases de um centro regional no campo das soluções de defesa de impacto controlado, por meio de desenvolvimento conjunto, transferência de conhecimento e sinergias industriais. Este memorando pode servir de excelente exemplo e também marca o início de uma cooperação intercontinental”, afirmou.

O memorando para o desenvolvimento de soluções não letais é o mais recente desdobramento da parceria contínua entre o EDGE Group e a 4iG S&D. Em julho deste ano, as companhias assinaram três memorandos de entendimento para estabelecer uma ampla cooperação industrial entre os Emirados Árabes Unidos e a Hungria, incluindo a avaliação de desenvolvimento conjunto e produção de sistemas como o SKYKNIGHT (sistema de defesa antiaérea), as munições de ataque SHADOW 25 e SHADOW 50 e as soluções não tripuladas de controle de tráfego aéreo VEGA e ORION.

Os acordos reforçam o compromisso contínuo do EDGE em aprofundar parcerias estratégicas com ecossistemas europeus de defesa, promovendo soluções conjuntas, prontas para exportação e alinhadas às exigências de modernização dos países-membros da Otan.