Equipe de resgate dos Emirados continua com operação para conter incêndios florestais na Albânia

TIRANA, 27 de agosto de 2025 (WAM) — A equipe de resgate dos Emirados Árabes Unidos continua seus esforços para extinguir os incêndios florestais que atingem diversas áreas da Albânia.

Desde a chegada ao país, a equipe realizou 27 missões aéreas especializadas utilizando dois helicópteros Black Hawk. As operações incluíram 680 lançamentos precisos de água sobre os focos de incêndio, com mais de 1.261 toneladas de água usadas, o que tem contribuído de forma significativa para conter e limitar a propagação das chamas.

Esses esforços excepcionais ocorrem apesar dos desafios enfrentados em campo, como temperaturas extremamente elevadas e a geografia acidentada das áreas afetadas. As operações são realizadas em estreita cooperação e coordenação contínua com as autoridades competentes da Albânia.

A equipe iniciou suas missões nas florestas de Gramsh e Ballolli, na área costeira de Vlorë e em outras regiões, seguindo as diretrizes do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan para apoiar a Albânia no controle dos incêndios florestais.

Reuniões de coordenação entre a equipe dos Emirados e os funcionários albaneses seguem em andamento para desenvolver planos que acelerem as operações de combate, além do monitoramento contínuo das áreas já controladas, a fim de evitar o ressurgimento das chamas.