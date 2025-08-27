Abdulla Al Hamed: mulheres emiradenses são parceiras essenciais na construção do futuro e exemplo de dedicação

ABU DHABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos e presidente do Conselho de Mídia dos Emirados, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, afirmou que as mulheres emiradenses tornaram-se parceiras centrais na construção do futuro do país e contribuintes ativas na definição dos rumos da sua ampla renovação e progresso.

Al Hamed acrescentou que as mulheres do país são exemplo de dedicação e criatividade, participando com alta eficiência na consolidação da economia do conhecimento e na elevação do prestígio internacional dos Emirados Árabes Unidos.

Por ocasião do Dia da Mulher Emiradense, ele destacou que os Emirados alcançaram avanços notáveis na promoção da igualdade de gênero, resultado do apoio e da visão do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que sempre deu atenção prioritária ao empoderamento feminino, transformando-o em um pilar essencial para o progresso do país. Graças a isso, as mulheres tornaram-se parceiras efetivas na formulação de políticas nacionais.

A autoridade observou que as conquistas contínuas das mulheres refletem a profunda confiança que recebem da liderança e da sociedade, incorporando o espírito de ambição e otimismo que as distingue ao enfrentar os desafios do futuro para construir um amanhã mais promissor para as próximas gerações.

Al Hamed também expressou profunda gratidão à xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como a “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, presidente do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e presidente suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família, pelo seu papel pioneiro no empoderamento feminino e no fortalecimento da presença das mulheres em nível nacional e internacional. Ele destacou que o apoio constante e a visão estratégica da xeica Fatima tiveram impacto decisivo na consolidação do protagonismo das mulheres do país, por meio de iniciativas e programas pioneiros que ampliaram sua participação em todos os setores da vida nacional.

“As mulheres emiradenses provaram sua capacidade de liderar transformações sociais, econômicas e culturais e, com sua competência e criatividade, representam um modelo exemplar de participação ativa no presente e no futuro da nação”, acrescentou.

O presidente do Escritório Nacional de Mídia afirmou ainda que a ocasião é importante para celebrar o papel pioneiro das mulheres no desenvolvimento e na prosperidade dos Emirados. Ele enfatizou que, hoje, elas representam um elo entre o legado de um passado orgulhoso e as perspectivas de um futuro promissor, preservando os valores nacionais que definem a identidade do país e, ao mesmo tempo, liderando a inovação e o avanço tecnológico.

“As mulheres emiradenses são, hoje, não apenas símbolo de excelência e conquistas, mas também parceiras essenciais para a sustentabilidade do desenvolvimento. São um exemplo vivo do espírito emiradense de transformar ambição em resultados concretos, preservando valores autênticos que unem humanidade, inovação, criatividade e liderança de futuro”, concluiu.