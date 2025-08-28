Sharjah conclui obras de melhoria em rodovia em Al Rafiaa

SHARJAH, 28 de agosto de 2025 (WAM) — A Autoridade de Estradas e Transportes de Sharjah concluiu um projeto de desenvolvimento para a modernização da rodovia que liga o Entroncamento 10 a Al Rafiaa, com extensão até a Emirates Road.

A iniciativa integra um pacote de projetos de infraestrutura voltados para atender áreas em crescimento, garantir os mais altos padrões de segurança viária e elevar a eficiência da rede rodoviária do emirado.

Com 17 quilômetros de extensão, as obras incluíram a manutenção completa do asfalto e o alargamento dos acostamentos em ambas as direções, visando melhorar o fluxo do tráfego e atender ao aumento populacional da região.

Segundo Yousef Khamis Al Othmani, presidente da Autoridade de Estradas e Transportes de Sharjah, o projeto faz parte de um plano abrangente para aprimorar a infraestrutura em áreas de rápido desenvolvimento. Ele destacou que a rodovia modernizada conecta diversas regiões e facilita o acesso à Emirates Road, melhorando a mobilidade e apoiando o crescimento urbano.

As melhorias incluíram também a modernização de retornos e cruzamentos, além da instalação de novas placas de sinalização e dispositivos de controle de tráfego, elevando os níveis de segurança e adequando a via ao aumento da circulação de veículos.