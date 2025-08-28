Dubai Customs apresenta projetos digitais inovadores a delegação de Angola

DUBAI, 28 de agosto de 2025 (WAM) — A Dubai Customs recebeu uma delegação da Autoridade Aduaneira de Angola, liderada por José Vieira Nuno Lira, presidente da Administração Geral Tributária de Angola, acompanhado por altos funcionários.

A visita teve como objetivo conhecer a experiência pioneira da Dubai Customs e seus projetos digitais inovadores no aprimoramento das operações aduaneiras.

Mansoor Al Malik, diretor-executivo da Divisão de Políticas e Legislação da Dubai Customs, juntamente com diversos diretores de departamento, recebeu a delegação.

Al Malik destacou o compromisso da Dubai Customs em compartilhar conhecimento e trocar experiências com administrações aduaneiras de todo o mundo, alinhando-se à visão de Dubai de fortalecer a cooperação internacional e aprimorar os procedimentos alfandegários. Ele ressaltou que esses esforços contribuem para aumentar a resiliência das cadeias globais de suprimentos, apoiar a economia mundial e abrir novas oportunidades de colaboração, intercâmbio de conhecimento e adoção de melhores práticas.

A delegação angolana foi apresentada às principais iniciativas digitais da Dubai Customs, incluindo o Smart Risk Engine, sistema projetado para identificar cargas de alto risco e agilizar a liberação aduaneira; o Programa de Operador Econômico Autorizado, que facilita processos para empresas-membro e aumenta a eficiência das cadeias de suprimentos; e a plataforma digital Makzni, voltada para gestão de armazéns.

A visita incluiu ainda um tour pela sala de controle central e pelo Cargo Village, onde a delegação conheceu os mais recentes sistemas de proteção de fronteiras e procedimentos de manuseio de cargas.

Ao final do encontro, a delegação de Angola elogiou o modelo avançado de gestão aduaneira da Dubai Customs e manifestou interesse em se beneficiar de sua experiência, além de expandir as vias de cooperação técnica entre as duas instituições.