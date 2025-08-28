UAE Team Emirates-XRG conquista vitória brilhante na contrarrelógio por equipes da Vuelta a España

FIGUERES, Espanha, 28 de agosto de 2025 (WAM) — O UAE Team Emirates-XRG venceu a 5ª etapa da Vuelta a España, uma contrarrelógio por equipes. A equipe emiradense superou o tempo da Visma-Lease a Bike, segunda colocada, por oito segundos em Figueres, garantindo a vitória na etapa e colocando João Almeida e Juan Ayuso em posições mais altas na classificação geral.

Com média de pouco menos de 57 km/h ao longo do percurso de 24,1 km, o UAE Team Emirates-XRG fez uma performance arrasadora que levou o time à 74ª vitória na temporada 2025. A equipe completou o trajeto em 25 minutos e 26 segundos.

Com o resultado, os ciclistas Juan Ayuso, João Almeida e Marc Soler subiram para a segunda, terceira e quarta posições, respectivamente, na classificação geral, deixando o UAE Team Emirates a apenas oito segundos do líder da prova, o dinamarquês Jonas Vingegaard.