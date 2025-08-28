Secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo elogia conquistas de equipe de balonismo dos Emirados

RIAD, 28 de agosto de 2025 (WAM) — Jasem Mohamed Albudaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês), elogiou as conquistas regionais e internacionais do projeto emiradense de balonismo ao longo dos últimos 22 anos, durante uma reunião realizada em Riad com a equipe do projeto, liderada pelo capitão e piloto Abdulaziz Nasser Al Mansoori.

Albudaiwi inaugurou a iniciativa Balão do GCC, que será lançada nos próximos meses pela equipe dos Emirados em países-membros do Conselho e em outras nações árabes. A iniciativa busca fortalecer o sentimento de pertencimento ao Golfo e destacar as conquistas da ação conjunta entre os países da região.

Durante a reunião, Albudaiwi reconheceu as contribuições significativas da equipe em nível regional e internacional, elogiando suas iniciativas inovadoras e a participação de destaque em diversos eventos.